Calcio, il Milan non sbaglia e batte il Pisa nell’anticipo di Serie A

Il Milan soffre e combatte fino alla fine ma al termine dei 90′ porta a casa tre punti pesantissimi per restare agganciata all’Inter capolista. La squadra meneghina è infatti riuscita a battere nell’anticipo della 25esima giornata il Pisa in trasferta con il punteggio di 1-2. Vittoria importante per gli uomini di Allegri che si portano a -5 dai cugini nerazzurri, impegnati domani nel derby d’Italia.

All’Arena Garibaldi, al 39′ il Milan è riuscito a passare in vantaggio grazie al gol di Ruben Loftus-Cheek. I rossoneri hanno poi avuto l’occasione di raddoppiare dagli undici metri ma Fullkrug non ha convertito l’occasione in gol. I toscani si sono così riaccesi ed al 71′ hanno trovato il pareggio con la rete di Felipe Loyola. Poi però, è arrivato il sigillo del campione.

Luka Modric ha infatti battuto il portiere ospite segnando all’85’ una rete di un’importanza capitale che consegna al Milan la vittoria ma soprattutto tre punti d’oro in chiave classifica. Domani andranno in scena gli altri match del 25esimo turno.