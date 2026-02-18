Lara Della Mea: “Ho il difetto di girare un po’ troppo, bisogna fare una grande seconda manche”

Una prima uscita contratta per Lara Della Mea. L’azzurra si è dovuta accontentare di un piazzamento al di fuori della top 10 in occasione della prima manche valida per lo slalom femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, confermando il suo poco feeling con il tracciato, ovviamente per quanto riguarda questa specialità.

Nello specifico la nativa di Tarvisio si è resa artefice di una prestazione un po’ troppo rotonda, accontentandosi di un ritardo di 2.01 rispetto alla statunitense Mikaela Shiffrin, la quale ha fatto letteralmente il vuoto segnando un tempo di 47.13. Non particolarmente soddisfatta, l’atleta ha commentato la sua prova ai microfoni di Rai 2.

“La pista è facile, la neve è facile – ha detto Della Mea – Bisogna fare qualcosa di grande in seconda manche per recuperare un secondo. Purtroppo nella prima non essendoci tanta curva ho girato troppo, ero troppo agganciata. Io ho cercato di andare in giù, perché lo so che devo impegnarmi: ho il difetto di girare un po’ troppo. Ci ho provato, adesso ci riproverò ancora di più nella seconda“.

Della Mea ha poi chiosato: “In seconda manche speriamo ci sia un po’ più di curva, magari qualche figura più angolata da essere rapidi, questo potrebbe avvantaggiarmi“.