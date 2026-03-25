Anna Trocker migliore delle italiane nella prima manche del gigante a Lillehammer. Aicher sogna il ribaltone con Shiffrin!

Non sono mancate le sorprese nella prima manche del gigante di Hafjell, l’ultimo della stagione. A comandare la classifica c’è la canadese Valerie Grenier, che è stata bravissima ad inserirsi in vetta con il pettorale numero quindici. La nordamericana si è presa i rischi giusti fin dal primo intermedio e ha commesso solo un errore nel tratto finale, che sicuramente le ha fatto perdere qualche decimo. Al secondo posto c’è la svedese Sara Hector, che ha accusato appena due centesimi dalla canadese.

C’era attesa anche per il duello per la coppa generale ed Emma Aicher prova a mettere un po’ di pressione a Mikaela Shiffrin. La tedesca è obbligata a vincere per darsi una speranza e si trova attualmente al terzo posto a 26 centesimi dalla vetta. L’americana, invece, è apparsa più in difficoltà e si trova attualmente al diciassettesima posto (+1.55) e sarà costretta a rimontare nella seconda manche.

Davvero molto brava la padrona di casa Mina Fuerst Holtmann, che con il pettorale venti si inserisce in quarta posizione a pari merito con l’austriaca Julia Scheib (+0.47), vincitrice della coppa di specialità. Sesto posto per l’austriaca Stephanie Brunner (+0.67), partita con il 18, che ha preceduto la svizzera Camille Rast (+0.77), l’americana Nina O’Brien (+0.82). Completano la Top-10 la svizzera Vanessa Kasper (+1.09), anche lei con un pettorale alto (23), e la croata Zrinka Ljutic (+1.23).

Anna Trocker fa sognare l’Italia anche in gigante. La campionessa mondiale juniores stupisce per l’atteggiamento e la voglia di attaccare fin dal primo intermedio (secondo tempo assoluto), commettendo poi degli errori, ma sempre lasciando correre lo sci e facendo tanta velocità fino al traguardo, dove termina dodicesima (+1.35).

Asja Zenere ha terminato in sedicesima posizione (+1.49), ma anche lei in corsa per un posto in Top-10. Purtroppo Lara Della Mea ha commesso un grave errore, andando in rotazione, e ha perso davvero moltissimo, chiudendo ventesima (+1.76). Sofia Goggia non è mai riuscita a trovare il feeling con i dossi, terminando ventitreesima (+1.96). Più indietro, invece, Laura Pirovano (25ma, +2.36), che deve sicuramente ritrovare il feeling con il gigante.