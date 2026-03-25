Anna Trocker si conferma tra le grandi anche in gigante! Shiffrin festeggia la sesta Coppa del Mondo

Fanno festa in tante dopo il gigante delle finali di Lillehammer. Sicuramente quella più grande è quella di Mikaela Shiffrin, che riesce a vincere la sua sesta Coppa del Mondo generale della carriera, eguagliando il primato di un’altra leggenda come Annemarie Moser-Pröll. Alla fine l’americana ha vinto il duello con la tedesca Emma Aicher, che ha avuto il grande merito di arrivare a giocarsi la sfera di cristallo fino all’ultimo, avendo anche il rimpianto per le molte occasioni perse durante la stagione.

Dopo Shiffrin festeggia sicuramente anche la canadese Valerie Grenier, che due anni dopo l’ultimo successo in carriera, torna a vincere in Coppa del Mondo e lo fa proprio all’ultima gara sulla pista norvegese di Hafjell. Finora Grenier aveva sempre e solo vinto in Slovenia a Kranjska Gora (nel 2023 e 2024) e questa è la terza vittoria per lei nel circuito mondiale.

Si sorride e si fa festa anche in casa Italia grazie ancora all’astro nascente Anna Trocker. La diciassettenne altoatesina non smette di stupire e si regala il miglior risultato della carriera in Coppa del Mondo, migliorando anche il nono posto di ieri in slalom. Dopo i titoli iridati a livello juniores arriva subito la conferma anche tra le grandi, concludendo all’ottavo posto rimontando quattro posizioni. L’Italia ha davvero scoperto una sicura protagonista per i prossimi anni.

Vince dunque Grenier, che riesce a confermare la leadership della prima manche e lo fa battendo di 43 centesimi la norvegese Mina Fuerst Holtmann, che proprio davanti ai suoi tifosi riesce a ritrovare il podio in Coppa del Mondo che mancava da oltre due anni. Terzo posto per l’austriaca Julia Scheib (+0.57), che suggella al meglio una stagione che l’ha vista vincere la coppa di specialità.

Scivola di due posizioni la svedese Sara Hector (+0.74), che chiude dunque quarta davanti all’austriaca Stephanie Brunner (+1.24), alla svizzera Camille Rast (+1.31) e alla neozelandese Alice Robinson (+1.66). Ottava come detto Anna Trocker a pari merito con l’americana Nina O’Brien (+1.67), mentre completa la Top-10 la svizzera Vanessa Kasper (+1.71).

Sofia Goggia ha terminato in diciannovesima posizione (+2.66), recuperando comunque quattro posizioni rispetto a metà gara. Asia Zenere è ventitreesima (+2.78) appena davanti a Lara Della Mea (+2.91), che è arrivata a queste finali non nelle migliori condizioni e probabilmente anche con le energie vicino allo zero. Ventiseiesima, invece, Laura Pirovano (+4.10).

Mikaela Shiffrin ha vinto dunque la coppa del mondo generale con 1410, terminando all’undicesimo posto quest’oggi proprio davanti ad Emma Aicher (1323), che perso nove posizioni nella seconda manche, forse scarica mentalmente dopo aver saputo che non c’era più possibilità di rimontare. Al terzo posto ha concluso la svizzera Camille Rast con 1049 punti, mentre Sofia Goggia termina quarta con 982.