Un cane invade la pista alle Olimpiadi, corre e prende il photo-finish! Cos’è successo nello sci di fondo

Un episodio alquanto curioso ha animato la prima semifinale femminile della team sprint di sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: un cane è entrato sulla pista della Val di Fiemme mentre erano impegnate le prime frazioniste e ha catturato l’attenzione mostrando una certa prestanza atletica non indifferente.

L’husky in questione ha corso per tutta la discesa e poi ha proseguito la propria azione anche sul rettilineo, giungendo fin sul traguardo: è transitato sulla linea e dunque c’è il suo photo-finish! Immagine esilarante che farà il giro del web e che rimarrà nella storia di questa edizione dei Giochi.

Dopo essersi profuso in uno sforzo non indifferente, il cane ha annusato l’argentina Diaz Gonzalez. Occorre precisare che quando è entrato in pista, le atlete delle Nazioni di riferimento erano già transitate e si è trovato nel mezzo delle fondiste di seconda fascia, senza creare pericolo alle atlete.

VIDEO CANE SCI DI FONDO OLIMPIADI

🔥🇮🇹 | De Winterspelen is er voor iedereen, zo ook voor deze speciale gast! En wat een knappe tijd zet hij neer, chapeau! 🏆😅 #MilanoCortina2026 Winterspelen 👀 HBO Max pic.twitter.com/Rz71JrPfAY — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) February 18, 2026