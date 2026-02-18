Che cos’è lo sci alpinismo, il nuovo sport delle Olimpiadi: come funzionano sprint e team-sprint

Lo sci alpinismo, sport proposto dal comitato organizzatore di Milano Cortina 2026, farà il proprio esordio assoluto alle Olimpiadi Invernali ed assegnerà tre medaglie: sprint maschile, sprint femminile e staffetta mista.

Le gare sono brevi ed intense, pensate per un format televisivamente accattivante: il tracciato prevede un dislivello di 70 metri ed una lunghezza di 600 metri, con la prima parte in salita, suddivisa tra salita con pelli e tratto a piedi, e, dopo la transizione, una discesa con curve segnalate da porte.

Sono qualificati ai Giochi 18 uomini ed altrettante donne: le sprint sono articolate da batterie di 6 atleti ciascuna che lottano per entrare in finale, mentre nella staffetta mista ciascun componente delle coppie al via percorre il tracciato per due volte dando di volta in volta il cambio al compagno di squadra.