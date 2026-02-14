Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Milano Cortina 2026OlimpiadiSci AlpinoSport Invernali

Giovanni Franzoni: “Sono stremato, non è andata come speravo. Ora devo staccare un po’”

Pubblicato

16 minuti fa

il

Per approfondire:
Giovanni Franzoni
Giovanni Franzoni / LaPresse

Una discreta seconda manche per Giovanni Franzoni al gigante di sci alpino valido per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. L’azzurro, lontano dai più veloci nella prima manche, ha confezionato una prestazione positiva rispetto a quanto quanto fatto in mattinata.

Nello specifico il nativo di Manerba Del Garda, sceso in pista per quinto, ha chiuso la sua gara fuori dalla top 10 finale. Visibilmente stremato, una volta arrivato in mixed zone, il nostro portacolori ha svelato le sue sensazioni ai microfoni della RAI.

Purtroppo non è andata come speravoha detto Franzoniora sono esausto e non vedo l’ora di tornare a casa e fare due settimane di stacco. A livello nervoso soprattutto e fisico l’ultimo mese e mezzo è stato super impegnativo. Si è visto anche in partenza: quando c’erano due numeri davanti a me mi è uscita una spalla, quindi si vede che sono al limite e quando sono stanco faccio fatica a sciare con i tempismi giusti. Poi ovviamente non avendo fatto tanto allenamento ho faticato”. 

Franzoni ha infine chiosato: “Le mie Olimpiadi sono finite e sono contento di come sono andate, però ora ho veramente bisogno di una pausa. Si’, c’è un po’ di rammarico per il Super G, ma per il resto non posso di certo lamentarmi visto che in velocità ho un livello molto alto. Adesso serve un po’ di riposo, poi si riparte“.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità