Giovanni Franzoni: “Sono stremato, non è andata come speravo. Ora devo staccare un po’”

Una discreta seconda manche per Giovanni Franzoni al gigante di sci alpino valido per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. L’azzurro, lontano dai più veloci nella prima manche, ha confezionato una prestazione positiva rispetto a quanto quanto fatto in mattinata.

Nello specifico il nativo di Manerba Del Garda, sceso in pista per quinto, ha chiuso la sua gara fuori dalla top 10 finale. Visibilmente stremato, una volta arrivato in mixed zone, il nostro portacolori ha svelato le sue sensazioni ai microfoni della RAI.

“Purtroppo non è andata come speravo – ha detto Franzoni – ora sono esausto e non vedo l’ora di tornare a casa e fare due settimane di stacco. A livello nervoso soprattutto e fisico l’ultimo mese e mezzo è stato super impegnativo. Si è visto anche in partenza: quando c’erano due numeri davanti a me mi è uscita una spalla, quindi si vede che sono al limite e quando sono stanco faccio fatica a sciare con i tempismi giusti. Poi ovviamente non avendo fatto tanto allenamento ho faticato”.

Franzoni ha infine chiosato: “Le mie Olimpiadi sono finite e sono contento di come sono andate, però ora ho veramente bisogno di una pausa. Si’, c’è un po’ di rammarico per il Super G, ma per il resto non posso di certo lamentarmi visto che in velocità ho un livello molto alto. Adesso serve un po’ di riposo, poi si riparte“.