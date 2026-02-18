La Francia non lascia niente: ennesimo oro nella staffetta femminile. Italia non pervenuta

Le staffette di genere si rivelano indigeste per l’Italia ad Anterselva, sede delle gare del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: nella 4×6 km femminile le azzurre chiudono all’11° posto, senza essere in pratica mai in gara. L’oro, secondo pronostico, va alla Francia, che precede Svezia e Norvegia.

Il titolo olimpico va alle favorite della vigilia della Francia, con Camille Bened, Lou Jeanmonnot, Oceane Michelon e Julia Simon: le transalpine provano a complicarsi la vita con un giro di penalità nella prima frazione, chiusa a quasi un minuto dalla vetta, ma già a metà gara risalgono nel gruppo di testa e poi dominano la seconda parte della prova.

Le transalpine vincono in 1:10’22″7, mentre alle loro spalle è accesa la lotta per l’argento: a spuntarla è la Svezia di Linn Gestblom, Anna Magnusson, Elvira ed Hanna Oeberg, d’argento con un ritardo di 51″3, nonostante un giro di penalità nella seconda frazione.

Nell’ultimo segmento di gara si sfila dalla lotta per la piazza d’onore la Norvegia di Marthe Krakstad Johansen, Juni Arnekleiv, Karoline Offigstad Knotten e Maren Kirkeeide, che finisce, seppur con soli 7 colpi ricaricati, oltre il minuto di ritardo dalla vetta, con un gap di 1’07″6.

Resta ai piedi del podio la Germania, quarta a 1’29″1, a sua volta con un giro di penalità, mentre i divari si dilatano ulteriormente già col quinto posto della Cechia, a 2’07″5. Sesta la Polonia a 2’14″8, settima la Finlandia a 2’28″7, mentre è ottava la Svizzera a 2’47″6. Nona l’Ucraina a 3’19″5, decima la Slovacchia a 3’40″8.

Fuori dalla top ten l’Italia, 11ma a 3’54″7, con due giri di penalità e tredici ricariche utilizzate: le azzurre sono decime dopo la prima frazione di Hannah Auchentaller, poi Dorothea Wierer incappa in un giro di penalità e la gara delle padrone di casa finisce. Un altro giro di penalità per Michela Carrara lascia le azzurre al 14° posto, poi nell’ultima frazione Lisa Vittozzi, usando solo una ricarica in piedi, risale fino all’11° posto.