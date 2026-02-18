Sci freestyle, Mengtao Xu firma il bis alle Olimpiadi: dominio negli aerials, Scott deve arrendersi

Mengtao Xu si conferma come una delle più grandi interpreti della storia degli aerials, conquistando la medaglia d’oro per la seconda volta consecutiva alle Olimpiadi Invernali in questa disciplina dello sci freestyle. Dopo il trionfo di Pechino 2022 di fronte al proprio pubblico, la 35enne cinese ha trionfato anche sulle nevi di Livigno con il perentorio punteggio di 112.90 e arricchendo un palmares in cui spiccano anche il titolo mondiale del 2013 e ben sei Coppe del Mondo di specialità.

L’asiatica, argento iridato in carica, è stata eccezionale nella finale 2, riservata alle prime sei classificate della prima parte dell’atto conclusivo: ripartendo da zero è stata magistrale in termini di landing (8.10) e ha fatto la differenza nei confronti dell’australiana Danielle Scott, che si è dovuta accontentare della medaglia d’argento (102.17) dopo aver firmato il miglior riscontro nella finale 1 ed essere salita sul terzo gradino del podio agli ultimi Mondiali.

Il bronzo è finito al collo dell’altra cinese Qi Shao (101.90), che ha preceduto di misura la connazionale Fanyu Kong (101.31). La statunitense Kaila Kuhn, Campionessa del Mondo in carica, ha commesso una sbavatura e ha concluso al quinto posto con il riscontro di 99.16, appena davanti alla connazionale Winter Vinecki (90.58). Il programma degli aerials a Milano Cortina 2026 proseguirà con la gara maschile e la prova a squadre miste.