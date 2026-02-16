Italia-Inghilterra oggi, Mondiali cricket T20 2026: orario, tv, programma, streaming

L’Italia sogna l’impresa, l’Inghilterra cerca il successo che vale la qualificazione al Super 8, la seconda fase dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka: le Indie Occidentali hanno già centrato il passaggio del turno, e gli inglesi vogliono raggiungerle quest’oggi.

Il match tra Italia ed Inghilterra, infatti, si disputerà oggi, lunedì 16 febbraio, alle ore 10.30 italiane, allo stadio Eden Gardens di Calcutta: guardando il ranking mondiale gli inglesi sono al numero 3 della classifica, mentre gli azzurri sono al numero 27 in graduatoria.

Per Italia-Inghilterra, terzo match degli azzurri nel Gruppo C della prima fase a gironi dei Mondiali 2026 di cricket T20 la diretta tv sarà prevista su Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà a cura di Sky Go, NOW, ICC.TV.

CALENDARIO MONDIALI CRICKET T20 2026

Lunedì 16 febbraio

10.30 Italia-Inghilterra – Diretta tv su Sky Sport Arena

