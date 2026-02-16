MIRACOLO ITALIANO! Flora Tabanelli bronzo alle Olimpiadi nel Big Air con un crociato rotto! Storica medaglia nel freestyle!

Ci ha fatto scoprire la meraviglia delle evoluzioni sulla neve, ci ha fatto conoscere discipline abitualmente aliene alle nostre latitudini, è stata pioniera in orizzonti praticamente inesplorati, ci ha regalato l’arte dei salti e delle rotazioni in aria. Si è meritata tutto il meglio, gareggiando tre mesi dopo un grave infortunio, con un ginocchio instabile e un crociato rotto, dopo essersi sottoposta a una dura riabilitazione senza operarsi, proprio per essere presente ai Giochi di casa. Profeta in Patria. Una nuova favola dopo quella di Federica Brignone, tra l’altro condividendo con la sciatrice valdostana parte del percorso al J-Medical.

Semplicemente, Flora Tabanelli. Medaglia di bronzo nel Big Air alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, senza essere mai riuscita a gareggiare in stagione nel massimo circuito internazionale itinerante. L’Italia è sempre stata un piccolo puntino nella geografia dello sci freestyle, lo sport che assegna il maggior numero di titoli a cinque cerchi (addirittura quindici in questa edizione). A tratti una sparuta comparsa e senza grosse speranze, oggi ci sediamo anche noi al tavolo dei grandi e banchettiamo, festeggiando la prima medaglia della storia tricolore ai Giochi nello sci freestyle.

Ci ha pensato una meravigliosa atleta di diciotto anni, che a inizio novembre era caduta in allenamento a Stubai e che fino all’ultimo ha rischiato di non essere presente sulle nevi di Livigno. Ci ha pensato la Campionessa del Mondo di Big Air, che si è consacrata con pieno merito al termine di una finale soffertissima: prima il ritardo di 75 minuti dovuto a una tormenta di neve che aveva fatto addirittura pensare alla cancellazione per questa sera, poi i fiocchi che hanno reso complicata la disputa dell’evento. Rimarrà per sempre nella leggenda: prima Campionessa del Mondo, prima vincitrice della Coppa del Mondo, prima medagliata olimpica per l’Italia in questo sport.

Flora Tabanelli è stata semplicemente maiuscola di fronte al proprio pubblico: il primo salto è stato un bel double cork 1440 valutato con un solido 90.00; per la seconda prova ha optato per un atterraggio in switch in chiusura del trick (x-I-D-10-Mu) ed è stata valutata in 84.00; poi ha azzardato il tutto per tutto, ha eseguito uno straripante double cork 1620 (quattro rotazioni e mezzo con un grab solidissimo), è stata premiata con un sonoro 94.25 e ha fatto festa.

L’azzurra è salita sul terzo gradino del podio con il riscontro complessivo di 178.25: il punteggio della terza run è andato in sostituzione di quello della prima, perché i due salti sono della stessa famiglia, a differenza del secondo (questa è una regola base e vale per tutte le atlete). L’upgrade è stato necessario per sopravanzare la britannica Kirsty Muir (poi quarta con 174.75), che in quel momento era davanti alla nostra portacolori e la stava privando dell’alloro tanto desiderato.

La gara è stata vinta dalla canadese Megan Oldham con il riscontro di 180.75 (91.75+89.00), oggi apparsa davvero insuperabile e capace di trionfare dopo il bronzo conquistato qualche giorno fa nello slopestyle. La cinese Ailing Eileen Gu, splendida modella e volto simbolo dello sci freestyle tout court, ha dovuto abdicare: dopo l’apoteosi di Pechino 2022 si è dovuta accontentare dell’argento (179.00), replicando quanto fatto nello slopestyle e con all’orizzonte l’halfpipe per inseguire l’oro.

La svizzera Mathilde Gremaud, fresca Campionessa Olimpica di slopestyle, è caduta in allenamento e non è stata della partita. Solidissima la gara di Maria Gasslitter: l’altoatesina, già decima nello slopestyle e alla sua prima stagione di Coppa del Mondo, ha chiuso al nono posto (su dieci atlete effettivamente partenti) con il riscontro di 159.25 (78.00+81.25).