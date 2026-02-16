Flora Tabanelli sfata il tabù: prima medaglia per l’Italia nel freestyle alle Olimpiadi! Le discipline ancora mancanti

Flora Tabanelli ha chiuso in terza posizione la finale del Big Air ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, centrando un risultato dall’enorme peso specifico per lo sport italiano e per la sua carriera, che assume contorni leggendari a soli 18 anni. La fuoriclasse emiliana ha dato spettacolo sulla rampa di Livigno nella prima gara ufficiale della sua stagione, che sembrava essere finita ancor prima di iniziare in seguito ad un brutto infortunio al ginocchio rimediato ad inizio novembre in allenamento.

La teenager modenese ha optato per un percorso di recupero conservativo dalla rottura del crociato, scegliendo quindi di non operarsi per sperare di partecipare alle Olimpiadi di casa. A conti fatti il rientro è avvenuto proprio in occasione della rassegna a cinque cerchi, rinunciando allo slopestyle per puntare tutto sulla sua specialità preferita, in cui è campionessa mondiale in carica e detentrice della Coppa del Mondo.

Flora, con il bronzo odierno, ha consentito all’Italia di conquistare la prima medaglia olimpica di sempre nel freestyle, sfatando un tabù che perdurava dal lontano 1992 (quando la disciplina fu introdotta ufficialmente nel programma a cinque cerchi). A questo punto gli sport che mancano all’appello per il Bel Paese (tra quelli che fanno parte attualmente del programma dei Giochi Invernali) sono tre: sci alpinismo, hockey su ghiaccio e salto con gli sci.

Lo sci alpinismo debutta proprio a Milano Cortina 2026 e la squadra azzurra potrebbe sbloccarsi alla prima occasione utile, soprattutto con Giulia Murada nella sprint femminile. Più nebulosa invece la situazione dell’hockey e del salto speciale, ma se ne riparlerà nei prossimi anni con la speranza in futuro di poter colmare progressivamente il gap con l’élite mondiale.