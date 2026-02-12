Il Presidente Sergio Mattarella si congratula con Federica Brignone: cosa si sono detti

Poche parole, ma pregne di significato. Il Presidente Della Repubblica Sergio Mattarella si è congratulato con Federica Brignone dopo il fantasmagorico oro arpionato dalla tigre nel superG femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 svoltosi quest’oggi sulla pista di Olimpia delle Tofane. Il Capo dello Stato, presente in tribuna per ammirare le gesta delle azzurre, ha raggiunto la Neo Campionessa Olimpica nel post-gara, dando vita ad un breve quanto emozionante scambio di battute.

“Complimenti, ci contavo“, ha detto il Presidente; “Io non così tanto”, ha risposto Brignone. Poi di nuovo Mattarella: “Bravissima, è stata una gara indimenticabile”. Un aggettivo particolarmente azzeccato, circolato all’impazzata anche sui social per commentare l’impresa di un’atleta incredibile che, in poco meno di un anno, è arrivata in cima all’Olimpo dopo aver subito un infortunio talmente tremendo da mettere seriamente a repentaglio la sua carriera.

Il Presidente, arrivato a Cortina nella giornata di ieri, ha assistito alla prova di sci alpino indossando il giaccone della Nazionale, portando ancora una volta tantissima fortuna ai nostri atleti. Con lui erano presenti anche il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, il Presidente della Fondazione Milano-Cortina Giovanni Malagò, quello del Coni Luciano Buofiglio e i quello della FISI Flavio Roda.

Successivamente, Sergio Mattarella si è recato a Casa Italia, dove ha incontrato Stefania Constantini ed Amos Mosaner, bronzo nel misto doppio di curling, ultima tappa di una visita che si è rivelata trionfale, considerando i tre ori complessivi ottenuti dagli azzurri nell’arco della sua permanenza nella località ampezzana.