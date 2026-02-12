Paolo De Chiesa: “Brignone? Questa è mitologia. 2 giorni fa aveva male alla gamba, ha preso un antidolorifico”

Paolo De Chiesa commenta la straordinaria impresa sportiva di Federica Brignone, che conquista la medaglia d’oro nel superG femminile dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 a poco più di dieci mesi dal terribile infortunio che ne aveva messo in serio dubbio la partecipazione. A Cortina d’Ampezzo, invece, l’azzurra scrive una pagina indelebile degli sport invernali azzurri.

Le emozioni vissute durante la gara di Brignone: “Siamo oltre la storia, siamo già nella mitologia. Io posso dire solo che mentre scendeva ho fatto il tifo perché arrivasse giù e non succedesse niente, poi intanto vedevo che stava facendo bene, però tutto questo aspetto era in secondo piano, per me era importante che arrivasse giù, soprattutto verso destra, su quella gamba sinistra martoriata, ogni curva che superava per me era una liberazione, quindi l’ho seguita così“.

La dimensione dell’impresa compiuta dall’azzurra viene sottolineata anche da quanto accaduto alla vigilia: “Ho fatto il tifo perché arrivasse, e intanto aveva sciato bene, poi ho visto questo tempo e ho detto ‘Accidenti, però che tempo ha fatto, vabbè poi vedremo’. È incredibile anche perché due giorni fa ha provato a sciare a Pozza di Fassa, ha messo lo scarpone, come ha messo il piede dentro ha sentito male alla gamba e non ha neanche sciato, voleva sciare un po’ in gigante per allenarsi in vista del gigante di domenica, non ha potuto far niente. Poi ha deciso con l’antidolorifico, come ha fatto già in discesa“.

Brignone aveva compiuto un miracolo sportivo già per quanto fatto in discesa: “Già in discesa ha fatto un miracolo, cioè correre su questa pista, che a parte il podio dell’altro anno, parlo di discesa, perché in supergigante ha vinto, è arrivata terza, non le ha mai regalato grandi soddisfazioni, arrivare decima senza chilometri in discesa, perché ha fatto pochissimo quest’anno, ha fatto un po’ di giorni a Cortina, ha sciato un po’ a San Pellegrino, ma pochissima roba, la prova forse ha fatto a Crans prima del supergigante. Senza allenamento ha fatto la discesa, ed è stato già un miracolo arrivare nelle dieci per me, infatti ho detto ieri sera ‘Ha già vinto la medaglia d’oro’, e oggi cosa devo dire che l’ha vinta sul serio, cioè oggi che cosa le diamo, non c’è più dell’oro. Non lo so, c’è la storia, c’è la mitologia“.