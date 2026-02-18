Il Milan non sfrutta l’occasione: con il Como arriva un pareggio in rimonta. L’Inter rimane a +7

Il Milan aveva la grande occasione di rimanere quanto più possibile vicina alla capolista Inter ma il recupero della 24a giornata contro il Como vede i rossoneri di mister Max Allegri non andare oltre l’1-1 (in rimonta per giunta) rimanendo quindi a 7 lunghezze di distanza dal vertice. L’Inter, infatti, è sempre saldamente prima con 61 punti contro i 54 di Modric e compagni. Terza posizione per il Napoli a quota 50, quindi Roma quarta con 47 e Juventus quinta con 46. Il Como si conferma al sesto posto con 42 a braccetto con l’Atalanta.

MILAN-COMO 1-1

La sfida di San Siro prende il via con buoni ritmi e le due squadre che provano a farsi vedere dalle parti del portiere avversario. I lariani passano in vantaggio al 32° minuto in maniera davvero peculiare. Il Milan, in fase di disimpegno, fa arrivare il pallone a Maignan. Il portiere rossonero sbaglia completamente il passaggio e, invece di servire un compagno, regala la sfera a Nico Paz che, tutto solo al limite dell’area, non se lo fa ripetere due volte e trafigge il portiere francese.

Il Milan non riesce a orchestrare una reazione efficace e deve aspettare il 64° per trovare la rete del pareggio. Anche in questo caso le responsabilità dell’estremo difensore lariano sono evidenti. Jashari rilancia lunghissimo per Leao che si incunea nella difesa del Como e riceve palla sui 25 metri. Il portoghese si trova di fronte Butez in uscita disperata e, di conseguenza, la punta rossonera lo scavalca con un tocco comodo che si insacca per l’1-1. Nel finale le due squadre provano di nuovo a trovare la via del gol, ma il punteggio non si modifica.