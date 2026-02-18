Calcio, l’Inter crolla a Bodo e si complica la vita in Champions League. Pareggio rocambolesco dell’Atletico Madrid

Con i quattro match disputati questa sera si è chiusa l’andata dei play-off della Champions League 2026. Per l’Italia brutte notizie. Dopo i ko di Atalanta e Juventus di ieri, infatti, si aggiunge anche quello dell’Inter che viene sconfitta in Norvegia e ora dovrà recuperare nella sfida di ritorno. Si sapeva che il campo del Bodø/Glimt non sarebbe stato semplice per l’Inter e il risultato finale lo ha confermato. I norvegesi, infatti, hanno centrato il successo per 3-1 ed ora i nerazzurri di mister Chivu dovranno ribaltare tutto a San Siro tra sei giorni.

La sfida di Bodo prende il via con i padroni di casa che provano a imporre il proprio ritmo ed il proprio gioco e Fet dopo 20 minuti porta avanti i gialloneri. L’Inter non si scompone ed alla mezzora trova il gol del pareggio grazie a Pio Esposito che supera Haikin per l’1-1. La ripresa, invece, va tutta nella direzione degli scandinavi. Al 61° Hauge, ex Milan, realizza la rete del 2-1, quindi Hogh centra il 3-1 dopo soli 3 giri di lancette. Nel finale i nerazzurri provano ad accorciare le distanze ma ormai è troppo tardi.

Negli altri match rotondo successo del Newcastle in casa del Qarabag con il punteggio di 6-1. Per gli inglesi le reti di Gordon al 3° e Thiaw all’8° per indirizzare subito l’incontro. Il primo tempo si conclude addirittura sul 5-0 con Gordon che completa un poker clamoroso con le reti ai minuti 32° su calcio di rigore, 33° e 46° ancora su rigore. Nella ripresa arriva il 5-1 di Cafarquillyev al 54°, quindi 6-1 finale di Murphy al 72°.

Pareggio rocambolesco per 3-3 tra Club Brugge e Atletico Madrid. Colchoneros che scappano sul 2-0 nella prima frazione grazie alla reti di Alvarez su rigore all’8°, quindi raddoppio di Lookman al 49°. Nella ripresa i belgi prima accorciano con Onyedlka al 52°, quindi arriva il pareggio per 2-2 con Tresoldi al 60°. Nel finale Atletico Madrid di nuovo avanti grazie all’autorete di Ordonez al 79° ma ad un minuto dal novantesimo i padroni di casa tornano in parità con Tzolis.

Il Bayer Leverkusen, infine, passa per 2-0 in casa dell’Olympiakos. Rete del vantaggio di Schick al 60°, quindi raddoppio dello stesso attaccante ex Roma al 63°.