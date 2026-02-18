Calcio femminile: la Juventus aspetta il Wofsburg, in palio c’è il passaggio del turno in Champions

Imporre il proprio gioco, dimostrare personalità, non commettere gli errori dell’andata. Domani, giovedì 19 febbraio, alle ore 18:45, la prestigiosa cornice dell’Allianz Stadium di Torino sarà il palcoscenico di Juventsus-Wolfsburg, gara di ritorno valida per i play-off della Champions League 2025-2026 di calcio femminile.

Una gara da dentro-fuori quella che dovranno affrontare le bianconere, reduci dal pareggio beffa subito allo scadere in Germania, mentre si trovavano in vantaggio sull’1-2. Ma quanto successo sei giorni fa è acqua passata. Oggi è tempo di riavvolgere il nastro, sfruttare il fattore campo per poter proseguire il cammino in campo continentale.

Le ragazze seguite da Massimiliano Canzi dovranno quindi non lasciare fiato alle rivali, confezionando un tipo di calcio propositivo, con l’auspicio di poter mettere in sicurezza il risultato il prima possibile. In palio non c’è solo il passaggio del turno, ma anche una grande, per non dire gigantesca, iniezione di fiducia per una squadra il cui obiettivo è quello di diventare leader anche in Europa, ovviamente con le dovuta calma.

Non troppo positiva la partita “di mezzo” delle juventine, frenate dalla Lazio in Campionato con il punteggio di 0-0. Un risultato in realtà simile alle tedesche, fermante a loro volta dallo Sportgemeinschaft Essen-Schönebeck 19/68 per 1-1. Altro ingrediente che renderà il match semplicemente sfavillante.