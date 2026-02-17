Calcio
Calcio: martedì nero per le italiane in Champions. Juve travolta dal Galatasaray, Atalanta K.O contro il Dortmund
Un martedì oltremodo negativo per le due squadre italiane impegnate quest’oggi nei cruciali play-off validi per la UEFA Champions League 2025-2026 di calcio. Sia la Juventus che l’Atalanta sono uscite sconfitte dalle rispettive sfide, complicando non poco la possibilità di poter passare il turno.
Passivo molto pesante in tal senso per la Vecchia Signora, battuta fuori casa dal Galatasaray con il risultato di 5-2. Un match partito con il piede giusto per i bianconeri che, dopo essere passati in svantaggio al 15’ a casa della rete di Gabriel Sara, hanno immediatamente ripristinato gli equilibri con Koopmeiners, a segno sessanta secondi dopo. Il contestato giocatore della squadra allenata da Luciano Spalletti ha poi siglato la rete del 2-1 al 32’, parziale rimasto fino al duplice fischio.
La musica cambia al 49’ della ripresa, complice il pari di Lang, preludio del 3-2 messo a referto da Sanchez. La tensione si alza, e i nervi della Juve saltano, con Cabal che rimedia l’espulsione per un doppio giallo a distanza ravvicinata permettendo ai padroni di casa di prendere il largo ancora con Lang (75’) e, in ultimo, con Boy (86’).
Più leggero il passivo degli orobici, caduti per 2-0 sul campo del Borussia Dortmund venendo puniti a freddo dal goal di Guirassy siglato al terzo giro di orologio e dal raddoppio di Beier segnato al 42’. Preziosa vittoria invece del Real Madrid, passata per 0-1 sul difficile campo del Benfica, così come del PSG, uscita vincitrice per 2-3 dal confronto con il Monaco. Domani in campo l’Inter contro il Bodø/Glimt.