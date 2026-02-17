Curling, Svezia eliminata dalle Olimpiadi: Edin a casa da campione. L’Italia riceve una mano dalla Cina: USA ko

L’Italia ha osservato da spettatrice le tre partite che hanno riaperto il torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e i risultati della mattina possono essere considerati positivi per la nostra Nazionale, che resta al sesto posto in classifica con un bilancio in parità (tre vittorie e tre sconfitte) e che rimane a una lunghezza di distacco da Norvegia (4-2), Gran Bretagna (4-3) e USA (4-3), nella graduatoria guidata dalla Svizzera (6-0) davanti al Canada (5-1).

Ci sono tutte le condizioni per continuare a inseguire la qualificazione alle semifinali, riservate alle prime quattro classificate del round robin, ma non saranno più ammessi passi falsi, a cominciare dalla scontro diretto contro gli USA in programma stasera (ore 19.05): Joel Retornaz e compagni saranno obbligati a vincere per ambire concretamente all’accesso alla zona medaglie, bisognerà rialzare prontamente la testa dopo il dolorosissimo ko di ieri contro la Cina.

La Svizzera si conferma al comando da imbattuta dopo aver travolto la Svezia con un perentorio 9-4: due punti in apertura, mano rubata da due punti nel secondo parziale, altre due stone in casa nella quinta frazione e poi tre marcature nel settimo end per chiudere i conti. Abbiamo una notizia: i Campioni Olimpici di Pechino 2022 sono ultimi in classifica (1-6) e sono sicuramente eliminati, la corazzata guidata da Niklas Edin (uno dei giocatori più forti della storia) non potrà lottare per il podio a cinque cerchi.

L’Italia ripartirà contro gli statunitensi, bloccati a quota vittorie dopo aver perso contro la Cina per 8-5: gli asiatici si erano rianimati ieri battendo proprio gli azzurri dopo cinque ko di fila e ora sembrano diventati un fattore rilevante sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo. Oggi Xu e compagni hanno indubbiamente fornito un buon aiuto alla nostra Nazionale. Si è fermata anche la Germania: i tedeschi rimangano a quota tre vittorie, bloccati dalla Cechia (9-7, primo successo per i cechi), che ha fatto un bel favore ai padroni di casa.

RISULTATI CURLING OLIMPIADI OGGI

Svizzera vs Svezia 9-4

Cina vs USA 8-5

Cechia vs Germania 9-7

CLASSIFICA CURLING MASCHILE OLIMPIADI

1. Svizzera 6 vittorie (6 partite disputate)

2. Canada 5 vittorie (6 partite disputate)

3. Norvegia 4 vittorie (6 partite disputate)

4. Gran Bretagna 4 vittorie (7 partite disputate)

4. USA 4 vittorie (7 partite disputate)

6. Italia 3 vittorie (6 partite disputate)

7. Germania 3 vittorie (7 partite disputate)

8. Cina 2 vittorie (7 partite disputate)

9. Cechia 1 vittoria (7 partite disputate)

9. Svezia 1 vittoria (7 partite disputate)