Hockey ghiaccio

Hockey ghiaccio, Vipiteno ed Asiago cadono nel sabato di Alps League, male Ritten

Pubblicato

9 secondi fa

il

Renon / Carola Semino

Va in archivio un sabato particolarmente movimentato per le squadre italiane impegnate nel Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio, arrivato alla seconda fase. 

Nel raggruppamento Master Round Vipiteno è caduta al cospetto del Salzburg 2 per 4-3, maturando la sconfitta soltanto nel terzo periodo. K.O anche per Asiago, costretto a cedere il passo allo Zeller Eisbaren per 1-3. 

Nella fase dedicata alla squadre “deluse”, il Ritten è invece stato sconfitto in casa dal Gherdeina per 2-3, mentre l’Unterland si è imposto contro il Kitzbuhel per 2-0 e Cortina ha espugnato il campo di Merano per 4-6.

L’Alps League tornerà il 17 febbraio. Di seguito le due classifiche.

CLASSIFICHE ALPS LEAGUE HOCKEY SU GHIACCIO

Team GP W L OTW OTL GF GA GD PTS
1 EK Die Zeller Eisbären 2 2 0 0 0 10 3 +7 9
2 Red Bull Hockey Juniors 2 1 1 0 0 4 7 -3 7
3 KHL Sisak 1 1 0 0 0 4 0 +4 5
4 HC Migross Asiago 1 0 1 0 0 1 3 -2 1
5 Wipptal Broncos Weihenstephan 2 0 2 0 0 5 11 -6 0

Girone di Qualificazione A

Team GP W L OTW OTL GF GA GD PTS
1 S.G. Cortina Hafro 2 2 0 0 0 13 6 +7 8
2 Adler Stadtwerke Kitzbühel 2 0 1 1 0 3 4 -1 5
3 Hockey Unterland Cavaliers 2 1 1 0 0 4 7 -3 3
4 HC Meran/o Pircher 2 0 1 0 1 6 9 -3 2

Girone di Qualificazione B

Team GP W L OTW OTL GF GA GD PTS
1 Rittner Buam SkyAlps 2 1 1 0 0 5 5 +0 5
2 HC Gherdeina valgardena.it 1 1 0 0 0 3 2 +1 4
3 EC Bregenzerwald 1 0 1 0 0 2 3 -1 3
4 HDD Jesenice 0 0 0 0 0 0 0 +0 0
