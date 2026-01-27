Seguici su
Hockey ghiaccio, Asiago vince il derby contro Renon nella serata di Alps League

3 minuti fa

Due soli incontri in programma nella serata di Alps Hockey League 2026 con un derby italiano di grande importanza. Asiago se l’è aggiudicato superando Renon in casa con un secco 4-1 e portandosi in terza posizione in classifica generale. Nell’altro match, invece, cade ancora Jesenice sempre per 4-1 contro Zeller Eisbaren.

ASIAGO-RITTNER BUAM 4-1

Pronti, via, e Renon passa in vantaggio con la rete di Kostner, che in power-play, segna l’1-0 su assist di Cuglietta. Asiago reagisce immediatamente con Magnabosco che, sempre in power-play, pareggia i conti con l’1-1 al minuto 12:03 su assist di Rigoni. Nel secondo periodo Garau porta avanti i padroni di casa al minuto 30:54 su assist di Parini, quindi Casetti realizza il 3-1 al 37:59 su assist di Traversa. Nel finale arriva anche il 4-1 di Asiago di Valentini che, al 57:33 realizza a porta vuota.

CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2026

1 EK Die Zeller Eisbären 35 20 9 4 2 119 91 +28 70
2 Red Bull Hockey Juniors 34 21 7 1 5 133 86 +47 70
3 HC Migross Asiago 35 16 9 6 4 135 116 +19 64
4 KHL Sisak 33 17 8 5 3 113 85 +28 64
5 Adler Stadtwerke Kitzbühel 34 13 12 7 2 121 101 +20 55
6 EC Bregenzerwald 34 14 12 4 4 107 115 -8 54
7 Rittner Buam SkyAlps 34 13 12 4 5 100 90 +10 52
8 Wipptal Broncos Weihenstephan 33 13 12 3 5 95 101 -6 50
9 S.G. Cortina Hafro 34 8 15 7 4 92 107 -15 42
10 HC Gherdeina valgardena.it 34 11 16 2 5 99 132 -33 42
11 HC Meran/o Pircher 34 9 16 3 6 95 111 -16 39
12 HDD Jesenice 34 9 18 4 3 99 114 -15 38
13 Hockey Unterland Cavaliers 34 6 24 1 3 80 139 -59 23
