Hockey ghiaccio, inizia la seconda fase di Alps League: crolla Vipiteno, Cortina stende i Cavaliers

Ha preso ufficialmente il via la seconda fase della Alps Hockey League 2026. Si è partita con Master Round ed i due Gironi di qualificazione. Andiamo a vedere come sono andate le partite.

MASTER ROUND

ZELLER EISBAREN-VIPITENO BRONCOS 7-2

Tutto facile per gli austriaci che vanno a segno con Putnik, Steffer, Szypula (3), Coffman e Zauner. Per gli altoatesini non basta la rete iniziale di Sanvido e quella finale di Conci.

GIRONE DI QUALIFICAZIONE A

SG CORTINA HAFRO-HOCKEY UNTERLAND CAVALIERS 7-2

Gli ospiti passano a condurre con Potsinok al 6:18 ma il secondo periodo è tutto ampezzano. Arrivano le reti di Pietroniro M., Pietroniro C., Pompanin e Kalajanniska per il 4-1. Nel terzo tempo Cortina continua ad andare a segno con Pietroniro M., Pietroniro C. e ancora Kakajannika per il 7-1. Nel finale ancora Potsinok per il 7-2.

ADLER STADTWERKE KITZBUEHEL-HC MERANO 3-2 dopo shoot-out

Gli altoatesini partono forte con Stefanson che sblocca il punteggio dopo soli 44 secondi, quindi arriva il raddoppio di Tomasini al minuto 8:40. Gli austriaci si svegliano e, prima accorciano con Mader al 16:12, quindi pareggiano con Maximov al 41:39. All’overtime il successo dei padroni di casa arriva grazie agli shoot-out. Decisivo Crnkic.