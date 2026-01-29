Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio, Vipiteno e Gherdeina vincono i derby contro Renon e Cavaliers nella serata di Alps League
Serata ricca di incontri per la Alps Hockey League 2026. Vipiteno piega Renon all’overtime nel derby, Gherdeina fa lo stesso contro gli Unterland Cavaliers agli shoot-out, quindi successi per Merano e Cortina contro Zeller Eisbaren e Jesenice. Andiamo a vedere come sono andate le cose negli incontri in programma.
VIPITENO BRONCOS-RITTNER BUAM 4-3 dopo overtime.
Gli ospiti passano in vantaggio dopo 5:35 con Fink, quindi raddoppio di Welychka al 10:59. Vipiteno risponde a inizio secondo periodo al 25:05 con Ramo per il 2-1, ma Renon allunga di nuovo con Alderson per il 3-1 al 27:00. A questo punto i Broncos cambiano marcia. Prima accorciano con Sorauf al 37:22 per il 3-2, quindi pareggiano i conti con Cianfrone al 40:23. La sfida va all’overtime e i padroni di casa la vincono al 61:59.
SGC CORTINA-JESENICE 4-1
Gli ampezzani scappano sin dal primo tempo con le reti di Remolato (5:58) e Sanna (19:42). Nel secondo periodo risposta di Jesenice con Koblar (26:36) ma Cortina si scuote e prima allunga con Pietroniro al 32:43 e Toffoli che chiude i conti con il 4-1 al 46:09.
GHERDEINA-UNTERLAND CAVALIERS 3-2 dopo shoot-out
I padroni di casa passano a condurre con Guimond al minuto 7:23, ma i Cavaliers pareggiano al 21:09. Di nuovo Gherdeina avanti con Moncada dal 24:59 ma gli ospiti pareggiano di nuovo al 47:50. La sfida si decide agli shoot-out e con 2 realizzazioni contro 1 il successo va ai padroni di casa.
MERANO-ZELLER EISBAREN 4-1
Tutto in discesa per gli altoatesini sin dall’avvio. Nousiainen sblocca il punteggio al 17:46, quindi raddoppio di Cruseman al 35:13, prima del 3-0 ancora di Nousiainen al 36:25. Gli austriaci vanno a segno con Huard al 56:04 ma è troppo tardi, con Merano che chiude i conti con il 4-1 di Fuchs al 57:22.
CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2026
1 Red Bull Hockey Juniors 35 22 7 1 5 139 88 +51 73
2 EK Die Zeller Eisbären 36 20 10 4 2 120 95 +25 70
3 KHL Sisak 34 18 8 5 3 118 87 +31 67
4 HC Migross Asiago 35 16 9 6 4 135 116 +19 64
5 Adler Stadtwerke Kitzbühel 35 13 13 7 2 123 106 +17 55
6 EC Bregenzerwald 35 14 13 4 4 109 121 -12 54
7 Rittner Buam SkyAlps 35 13 12 4 6 103 94 +9 53
8 Wipptal Broncos Weihenstephan 34 13 12 4 5 99 104 -5 52
9 S.G. Cortina Hafro 35 9 15 7 4 96 108 -12 45
10 HC Gherdeina valgardena.it 35 11 16 3 5 102 134 -32 44
11 HC Meran/o Pircher 35 10 16 3 6 99 112 -13 42
12 HDD Jesenice 35 9 19 4 3 100 118 -18 38
13 Hockey Unterland Cavaliers 35 6 24 1 4 82 142 -60 24