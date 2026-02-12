Hockey ghiaccioMilano Cortina 2026Sport Invernali
Hockey ghiaccio: tutto facile per la Svizzera nel primo incontro a Milano Cortina. Francia battuta 4-0
Comincia con una vittoria il percorso della Nazionale svizzera di hockey su ghiaccio maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Nel primo pomeriggio odierno gli elvetici hanno infatti regolato la Francia per 4-0 nel primo match valido per il raggruppamento A.
Un avvio shock per i transalpini che, pronti-via, rimangono subito in inferiorità per via di un fallo commesso da Biellemare. I rossocrociati ne approfittano subito, firmando l’1-0 in power-play con una rete realizzata da Riat dopo una buona combinazione con Kurashev e Andrighetto.
Con tutta l’inerzia dalla loro porte, gli svizzeri salgono di colpi e siglano il raddoppio al 3:06 stavolta con Moser, abile a raccogliere il suggerimento di Fora spedendo il disco a bersaglio. Seguirà dunque un secondo tempo non poco nervoso, contrassegnato da tre penalità assegnata ai bleu e due alla compagine elvetica. Nessuno, tuttavia, ne approfitterà fino in fondo.
La Svizzera, in totale controllo delle operazioni, una volta giunta nel terzo periodo cala il tris al 50:08 affidandosi al colpo vincente di Meier splendidamente apparecchiato da Josi con una giocata da dietro porta, non rischiando pressoché nulla fino al suono dell’ultima sirena, anzi aumentando il vantaggio a quattro minuti dalla sirena grazie ancora a Meier, autore del poker definitivo.