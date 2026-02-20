Hockey ghiaccio, successi per Bolzano e Val Pusteria nella serata di ICE League

Si torna all’azione in maniera regolare per quanto riguarda il campionato di ICE Hockey League 2026. Entrambe le formazioni di casa nostra erano impegnate sul ghiaccio. Bolzano ospitava Graz e ha vinto 4-0, mentre Val Pusteria contro Fehervar rimonta e vince 4-2.

HCB SUDTIROL ALPERIA BOLZANO-GRAZ99ERS 4-0

Gli altoatesini partono forte con Misley che segna l’1-0 al minuto 5:34, quindi raddoppio di McClure che, in power play, realizza il 2-0 al 18:36. Nel terzo periodo le reti di Gennaro e Frigo fissano il punteggio sul 4-0.

VAL PUSTERIA-AV19 FEHERVAR 4-2

Gli ospiti passano in vantaggio con Erdely dopo appena 21 secondi, ma i Lupi pareggiano i conti al 18:46 con Purdeller. Gli ungheresi si riportano in vantaggio nel secondo periodo. Arriva, infatti, la rete del 2-1 di Erdely al 28:45. Nel momento più complicato i gialloneri ribaltano tutto con le reti di Bowlby, Bardreau e Blum.

Negli altri match: