Hockey ghiaccio, nel torneo olimpico gli USA stendono la Danimarca
Gli Stati Uniti stendono la Danimarca con il punteggio di 6-3 al termine del secondo impegno della fase a gironi per quanto riguarda il torneo di hockey ghiaccio maschile dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.
Con questo risultato la classifica del Gruppo A vede al comando gli Stati Uniti con 6 punti quindi Germania e Lettonia con 3 e Danimarca a zero.
STATI UNITI-DANIMARCA 6-3
Vantaggio immediato degli scandinavi con Olsen dopo 100 secondi di gioco quindi pareggio di Boldy dopo 3:35. La Danimarca chiude la prima frazione sul 2-1 con Jensen. Nel secondo periodo però si scatenano gli Stati Uniti con Tkachuk, Eichel e Hanifin che portano il punteggio sul 4-2 prima che Brugisser segni il 4-3. Nel periodo conclusivo Guentzel al 47:24 e Hughes al 54:27 fissano il punteggio sul 6-3.