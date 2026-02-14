Hockey ghiaccioMilano Cortina 2026OlimpiadiSport in tvSport Invernali
Calendario hockey ghiaccio maschile oggi, Olimpiadi 2026: orari partite 14 febbraio, tv, programma, streaming
Non si ferma, dopo aver debuttato negli scorsi giorni, il torneo maschile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 202f6 che sta appassionando gli appassionati e non solo, in una manifestazione di altissimo livello, vista la presenza dei giocatori NHL.
In questo sabato 14 febbraio, saranno 4 le partite in agenda: alle 12.10 in contemporanea vi saranno Svezia-Slovacchia, sfida che fa parte del Girone B, quello dell’Italia e che vedrà gli scandinavi andare alla caccia di un successo che potrebbe riscattarli contro la squadra sin qui rivelazione del torneo, e un confronto tutto da leggere fra Germania e Lettonia, valida per il Gruppo C. Poi alle 16.40 toccherà all’Italia che, dopo due ottime prove contro Svezia e Slovacchia (a fronte di due sconfitte, 5-2 e 3-2), sfiderà la Finlandia. A chiudere il programma, alle ore 21.10, spazio a Team USA: gli americani dopo aver esordito con una vittoria proprio contro i lettoni, si misureranno contro la Danimarca.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, della giornata odierna (sabato 14 febbraio) del torneo di hockey su ghiaccio maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Tutte le partite saranno visibili in diretta streaming Discovery Plus e HBO Max e sui canali addizionali di Eurosport su DAZN. La gara Italia-Finlandia sarà visibile in chiaro in tv su Rai Sport e in streaming su Rai Play, con OA Sport che vi garantirà la Diretta LIVE scritta del match degli azzurri.
CALENDARIO HOCKEY GHIACCIO MASCHILE OGGI
Sabato 14 febbraio
Ore 12.10 Svezia-Slovacchia (Gruppo B)
Ore 12.10 Germania-Lettonia (Gruppo C)
Ore 16.40 Italia – Finlandia (Gruppo B) – Diretta tv su Rai Sport
Ore 21.10 USA-Danimarca (Gruppo C)
HOCKEY GHIACCIO MASCHILE OLIMPIADI 2026 OGGI: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai Sport per il match dell’Italia contro la Finlandia
Diretta streaming: tutte le partite su Discovery Plus e HBO Max e sui canali addizionali di Eurosport su DAZN, per gli abbonati. Italia-Finlandia sarà visibile gratuitamente su Rai Play.
Diretta testuale: OA Sport per la partita Italia-Finlandia.