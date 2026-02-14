Calendario hockey ghiaccio femminile oggi, Olimpiadi 2026: orari partite 14 febbraio, tv, programma, streaming

Nel torneo femminile di hockey ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 prosegue l’agenda dei quarti di finale. Dopo aver promosso le prime due semifinaliste, altre quattro squadre si giocano il tutto per tutto in questa fase del torneo.

In questo sabato 14 febbraio, saranno 2 le gare in programma: si comincia alle 16.40 con uno sbilanciato Canada-Germania, con le nordamericane chiaramente favorite sulle teutoniche, per poi proseguire alle 21.10 invece con un incerto Finlandia-Svizzera, partita che almeno sulla carta non ha una squadra padrona.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, della giornata odierna (sabato 14 febbraio) del torneo di hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Tutte le partite saranno visibili in diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max, con Canada-Germania che sarà visibile anche su DAZN tramite Eurosport 2.



CALENDARIO HOCKEY GHIACCIO FEMMINILE OGGI

Sabato 14 febbraio



Ore 16.40 Canada-Germania (Quarti di finale)

Ore 21.10 Finlandia-Svizzera (Quarti di finale)

HOCKEY GHIACCIO FEMMINILE OLIMPIADI 2026 OGGI: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: tutte le partite su Discovery Plus e HBO Max. Canada-Germania visibile anche su DAZN con Eurosport 2