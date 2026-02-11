Hockey ghiaccio, la Slovacchia parte forte nel torneo olimpico e stende la Finlandia

Si è aperto ufficialmente il torneo di hockey ghiaccio maschile per quanto riguarda i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il primo match del programma era Slovacchia-Finlandia sfida che si è disputata alla Santa Giulia Ice Hockey Arena (Milano) e ha visto il successo della formazione allenata da Vladimir Orszagh con il punteggio di 4-1.

Con questa vittoria la Slovacchia sale subito in vetta al Gruppo B, quello dell’Italia con 3 punti. Gli azzurri saranno sul ghiaccio questa sera contro la temibile Svezia per dare il via al loro percorso.

SLOVACCHIA-FINLANDIA 4-1

La partita si sblocca dopo 7:45 con Slafkovsky che realizza l’1-0 per la Slovacchia. Gli scandinavi riescono a trovare il pareggio solamente nel secondo periodo al minuto 24.15 con Tolvanen su assist di Armia. Nel terzo periodo, però, gli slovacchi cambiano marcia e vanno a vincere.

Prima ci pensa Dvorsky al minuto 47:20 su assist di Gernat, mentre il 3-1 arriva al minuto 50:30 ancora con Slafkovsky in power-play su assist di Nemec. Nel finale c’è tempo anche per il 4-1 di Ruzicka al 57:39 su assist di Tatar.