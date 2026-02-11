Calendario hockey ghiaccio maschile oggi, Olimpiadi 2026: orari partite 11 febbraio, tv, programma, streaming

L’attesa è finita. Il torneo maschile di hockey su ghiaccio è pronto a decollare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 mandando in scena i suoi primi match sul ghiaccio dell’Arena Santagiulia della città meneghina.

In questo mercoledì 11 febbraio, saranno 2 gli incontri in agenda tutti riguardanti la Pool B: si comincia alle 16.40 con un interessantissimo Slovacchia-Finlandia, per poi virare alle 21.10 sul debutto tostissimo dell’Italia che dovrà fronteggiare la Svezia, squadre che insieme a USA e Canada è tra le favorite per la conquista delle medaglie.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, della giornata odierna (mercoledì 11 febbraio) del torneo di hockey su ghiaccio maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Tutte le partite saranno visibili in diretta streaming Discovery Plus e HBO Max. La gara tra Italia e Svezia sarà visibile in chiaro in tv su Rai Sport e in streaming su Rai Play, con OA Sport che vi garantirà la Diretta LIVE scritta del match.

CALENDARIO HOCKEY GHIACCIO MASCHILE OGGI

Mercoledì 11 febbraio

Ore 16.40 Slovacchia – Finlandia (Gruppo B)

Ore 21.10 Svezia – Italia (Gruppo B) – Diretta tv su Rai Sport

HOCKEY GHIACCIO MASCHILE OLIMPIADI 2026 OGGI: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport per il match dell’Italia contro la Svezia

Diretta streaming: tutte le partite su Discovery Plus e HBO Max, per gli abbonati. Italia-Svezia sarà visibile gratuitamente su Rai Play.

Diretta testuale: OA Sport per la partita Italia-Svezia.