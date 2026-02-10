Hockey ghiaccio femminile: la Finlandia regola 3-1 la Svizzera e si rilancia alle Olimpiadi

Alla Milano Rho Ice Hockey Arena è finita da pochi minuti la gara tra la Finlandia e la Svizzera, valida per la quarta giornata del Gruppo A del torneo femminile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Al termine di un’intensa tornata di partite, questo match ha visto le nordiche prevalere 3-1 sulle svizzere.

LA CRONACA

La partita si apre con tanta intensità e molta disciplina. La Finlandia prova a tenere alto il ritmo tirando 9 volte in venti minuti, mentre la Svizzera attende più guardinga cercando di colpire laddove si creano spazi. Ne viene fuori un primo terzo di gara bloccato sullo 0-0.

Nel secondo tempo invece la musica cambia. Le scandinave approfittano di una penalità inflitta all’elvetica Buchi per andare a marcare in powerplay con Vainikka. Arriva il punto dell’1-0 che costringe le rossocrociate ad aprirsi e a subire molto di più la pressione delle avversarie che assaltano la porta Maurer. L’ondata finlandese colpisce nuovamente alla mezz’ora: Nylund e Vesa confezionano l’azione che spinge Liikala al 2-0.

Il doppio svantaggio risveglia la Svizzera che, al netto di un’altra penalità subita trova il modo di segnare in “controfuga” con Muller il momentaneo 2-1, ma è un accorciare le distanze che dura poco, perché nei successivi 35 secondi Vanhanen trova il modo di segnare immediatamente il 3-1 che rimette al 38′ due gol di differenza fra le squadre.

Si entra nella terza e ultima porzione del match con le finlandesi in vantaggio 3-1, risultato che si cristallizza sino alla sirena finale.

Il cammino della Finlandia non è ancora concluso, in questa prima fase: Karvinen e compagne infatti dovranno recuperare il match non disputato lo scorso giovedì 5 febbraio contro il Canada, in programma il prossimo 12 febbraio.

Classifica Gruppo A: USA 12, Canada 6, Cechia 4, Finlandia 3, Svizzera 2

*Canada e Finlandia una partita in meno, solo 3 match disputati