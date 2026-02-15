Seguici su
Hockey ghiaccio: la Svizzera batte la Cechia all’extra time e si piazza al secondo posto nel girone A

Nazionale svizzera hockey ghiaccio / LaPresse

Va in archivio una partita pirotecnica alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La Svizzera ha infatti battuto la Cechia all’extra time, salendo così al quinto posto della classifica del raggruppamento A del Torneo maschile. 

Un match davvero divertentissimo quello tra le due compagini, apertasi con il goal dei cechi che, al 15:19, vanno in vantaggio con Chlapik, ben assistito da Necas e Kampf. Gli elvetici però ribaltano tutto nel secondo tempo, prima pareggiando i conti con Josi (16:53) e, successivamente, trovando il raddoppio con Meier (18:37) su situazione di power-play. 

La Cechia però al 6:33 dell’ultimo atto mette il disco del 2-2 con Simsek, salvo poi vedersi scappare nuovamente la Svizzera all’8:07, affidandosi a Suter. Nell’assalto finale gli uomini di Rulík però trovano il guizzo giusto per pareggiare i conti con 17:54 Necas, traghettando la disputa ai supplementari. La zampata svizzera arriva appena dopo 1:49 di gioco per merito di Kukan. La classifica del raggruppamento A sarà ufficializzata nel pomeriggio, con lo scontro tra il Canada e la Francia. 

