Hockey ghiaccio: la Svizzera batte la Cechia all’extra time e si piazza al secondo posto nel girone A
Va in archivio una partita pirotecnica alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La Svizzera ha infatti battuto la Cechia all’extra time, salendo così al quinto posto della classifica del raggruppamento A del Torneo maschile.
Un match davvero divertentissimo quello tra le due compagini, apertasi con il goal dei cechi che, al 15:19, vanno in vantaggio con Chlapik, ben assistito da Necas e Kampf. Gli elvetici però ribaltano tutto nel secondo tempo, prima pareggiando i conti con Josi (16:53) e, successivamente, trovando il raddoppio con Meier (18:37) su situazione di power-play.
La Cechia però al 6:33 dell’ultimo atto mette il disco del 2-2 con Simsek, salvo poi vedersi scappare nuovamente la Svizzera all’8:07, affidandosi a Suter. Nell’assalto finale gli uomini di Rulík però trovano il guizzo giusto per pareggiare i conti con 17:54 Necas, traghettando la disputa ai supplementari. La zampata svizzera arriva appena dopo 1:49 di gioco per merito di Kukan. La classifica del raggruppamento A sarà ufficializzata nel pomeriggio, con lo scontro tra il Canada e la Francia.