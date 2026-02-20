Halfpipe: Alex Ferreira regala il decimo oro agli Stati Uniti, argento per Sildaru

Arriva un altro responso importante allo Snow Park di Livigno, impianto sportivo che sta ospitando le prove di sci freestyle valide per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nella specialità halfpipe maschile lo statunitense Alex Ferreira ha infatti conquistato la medaglia d’oro, regalando così il decimo metallo più pregiato al proprio Paese.

Una buona prestazione per il nordamericano che, dopo una prima uscita non al top in cui è dovuto fermare a quota 49.50, ha decisamente alzato l’asticella negli altri due segmenti, prima stampando una sessione da 90.50 e poi arrivando fino allo score più alto del lotto, 93.75.

A soli 75 centesimi di distanza si è piazzato al posto d’onore l’estone Henry Sildaru, autore di una performance speculare a quella del vincitore: anche lui infatti ha inaugurato la gara con una run da 24.25, toccando poi zona 92.75 e, in terza uscita, la bellezza di 93.00 punti, due lunghezze in più del canadese Brendan Mackay, bronzo con 91.00 ottenuti all’ultima uscita possibile dopo due manche al di sotto delle aspettative.

Da segnalare poi quanto fatto dal rappresentante degli Stati Uniti Nick Goepper, quarto con 89.00 davanti al connazionale Birk Irving, quinto con 88.00. Sesto poi il britannico Gus Kenworthy (84.75) precedendo il canadese Andrew Longino (76.50), l’irlandese Benjamin Lynch (75.00), il neozelandese Ben Harrington (73.75), l’americano Hunter Hess (58.75) e l’ultimo canadese Dylan Marineau (22.50). Non partito infine il sudcoreano Seunghun Lee.