Xindi Wang beffa Noe Roth ed è campione olimpico degli aerials di freestyle!
La beffa è servita: Xindi Wang ha appena vinto la medaglia d’oro nella specialità aerials maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, precedendo di un’incollatura l’elevitco Noe Roth grazie ad un un salto decisivo poderoso in coda ad una finale condotta per larga parte fuori dalla top 3.
L’atleta asiatico infatti ha aperto la prima run al quarto posto, segnando un punteggio di 120.36. Poi, nella seconda, il cinese non si è migliorato, scendendo a quota 101.50 ma aggiudicandosi ugualmente la possibilità di accedere tra i migliori sei grazie alla quinta moneta.
Poi, in giunto al round decisivo, Wang ha snocciolato uno Back Double Full-Double Full-Full di stordente bellezza, tanto da raggiungere l’incredibile score di 132.60 mettendo non poca pressione all’elvetico Roth che, con la stessa tipologia di salto, si è però dovuto accontentare solo di 131.58. Decisamente più staccato invece l’altro cinese, Tianma Li, bronzo grazie ad una terza run da 123.93.
Da segnalare poi il quarto posto dell’altro rappresentante della Cina, Jiaxu Sun, il quale si è spinto fino a 123.42. Quinto invece lo svizzero Pirmin Werner, quinto con 99.32 rivelandosi l’unico a tentare il difficile Back Full-Triple Full-Full. Sesto infine ancora un cinese, Guangpu Qui, con 81.00.