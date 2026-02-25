Basket, la Virtus Bologna reagisce e batte il Barcellona in Eurolega

La Virtus Bologna si riscatta e dopo le tre sconfitte consecutive torna alla vittoria nella 29esima giornata dell’Eurolega 2025-2026. La squadra di coach Ivanovic riemerge con una prestazione di grandissimo livello, soprattutto nei minuti finali, battendo il Barcellona con il punteggio finale di 85-80. Grande prestazione di Carsen Edwards che torna a disputare una grande partita chiudendo con 22 punti a referto. Ai catalani non bastano i 27 di Punter.

I tre liberi di Punter aprono il match prima dell’appoggio di Smailagic che sblocca la Virtus. Alla tripla di Edwards rispondono le due di Punter ma le V-Nere restano in scia (-2). Jallow punisce in contropiede ma Laprovittola non sbaglia da tre (+5). Edwards segna ed inventa l’assist per Diouf che segna il -1. Si sblocca il grande ex Shengelia poi Edwards risponde ancora alla tripla di Punter (+5). Nel finale gli spagnoli scappano con Shengelia. Dopo 10′ il punteggio recita 20-28 per il Barcellona.

Vildoza apre il secondo quarto (-6) ma Fall fa la voce grossa sotto canestro. Niang schiaccia, Punter e Norris rispondono ma Smailagic da tre avvicina le V-nere. Con i liberi la Virtus si porta sul -3. I catalani abbassano le loro percentuali dal campo, a Punter risponde Vildoza e con Diouf i padroni di casa pareggiano. Edwards opera il sorpasso, poi Laprovittola pareggia ma Diarra riporta in testa Bologna. All’intervallo lungo la Virtus è avanti 47-43.

Nella ripresa le V-nere partono forte e con una nuova tripla di Smailagic volano sul provvisorio +7. Con Vildoza e Diouf i bianconeri arrivano alla doppia cifra di vantaggio prima che il Barcellona risponda con la tripla di Shengelia. Alston punisce ma Punter infila cinque liberi per il -6 catalano. Morgan e Smailagic creano un altro parziale e la Virtus si riporta sul +12. Nel finale ad Edwards risponde da tre Laprovittola. A 10′ dal termine Bologna conduce per 68-57.

Vesely e Satorawski cercano di ricucire il gap in apertura dell’ultimo quarto ma Niang è abile a segnare il nuovo +10. L’italiano risponde poi al canestro di Parra prima che Edwards piazzi il +11 a 6′ dalla fine. Fall accorcia (-9), Shengelia riavvicina ancora il Barcellona che però non riesce ad impattare. Punter segna il -3, Shengelia segna ancora e Laprovittola segna il vantaggio a 2′ dalla fine. Nel momento più importante la Virtus piazza un parziale di 6-0 grazie anche ad Edwards e vola sul +5 a 22″ dalla fine. Il Barcellona non reagisce più e la Virtus vince per 85-80.