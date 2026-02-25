Basket, Venezia fa l’impresa a Schio e pareggia la serie. Il derby di Eurolega va a gara-3

Ci sarà una gara-3 nel derby italiano dell’Eurolega femminile. La Reyer Venezia firma l’impresa in casa del Famila Schio, vincendo per 79-72 e pareggia la serie, che avrà la sfida decisiva martedì 3 marzo. Si arriva dunque alla bella nella sfida tra le due squadre venete, con la Reyer che ha costruito l’allungo nel secondo tempo, resistendo poi al tentativo di rimonta delle padrone di casa.

A trascinare Venezia è stata una strepitosa Joyner Holmes, che ha messo a referto 19 punti con anche 7 rimbalzi. In doppia cifra ha chiuso anche Ivana Dojkic con 13 punti, ma importante anche il contributo delle azzurre Francesca Pan (8), Mariella Santucci (7) e Lorela Cubaj (7 punti e 8 rimbalzi). A Schio non sono bastati i 19 punti di Jessica Shepard e i 13 di Cecilia Zandalasini.

Dopo un buon avvio di Schio (14-9), Venezia reagisce e chiude avanti alla prima sirena (17-18). Il derby continua davvero sul filo dell’equilibrio ed è un continuo botta e risposta da una parte dall’altra, arrivando così alla pausa lunga con il punteggio al tabellone che segna 36 pari.

Anche in avvio di terzo quarto il copione del match resta sempre lo stesso, ma nel finale Venezia tenta l’allungo ed arriva sul +8. Verona, però, accorcia e Schio ricuce sul -4 prima degli ultimi dieci minuti (53-57). Nell’ultimo quarto Venezia si affida a Holmes e arriva anche sulla doppia cifra di vantaggio con un canestro di Santucci (62-72). Schio tenta la rimonta, ma la Reyer resiste e vince 79-72 e porta la serie a gara-3.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

BERETTA FAMILA SCHIO – UMANA REYER VENEZIA 72-79 (17-18, 19-18, 17-21, 19-22)

Schio: Mestdagh, Sottana 6, Zanardi 2, Verona 11, Conde 2, Andrè 9, Zandalasini 13, Badiane 2, Keys 1, Sheppard 19, Laksa 7

Venezia: Charles 8, Villa 4, Nicolodi, Pan 8, Pasa 4, Cubaj 7, Dojkic 13, Fassina, Santucci 7, Mavunga 9, Holmes 19