Gran Bretagna-Canada oggi, Finale curling maschile Olimpiadi 2026: orario, tv, programma, streaming

Oggi sabato 21 febbraio (ore 19.05) Gran Bretagna e Canada si affrontano nella finale per l’oro del torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali 2026: si preannuncia un confronto particolarmente acceso, vibrante ed equilibrato sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo. Chi riuscirà a salire sul gradino più alto del podio e chi dovrà accontentarsi della medaglia d’argento? Un evento che ha tenuto banco per una decina di giorno giunge all’atto conclusivo con uno dei match più iconici della storia di questo sport.

Da una parte gli scozzesi (ma ai Giochi si gareggia sotto la Union Jack), inventori assoluti del gioco e da sempre legatissimi alle stone, nonché Campioni del Mondo in carica. Dall’altra i nordamericani, che hanno da sempre apprezzato questa specialità e che sono tra i pochi Paesi ad avere un campionato di livello professionistico. La corazzata guidata da Bruce Mouat, che ha regolato l’imbattuta Svizzera in semifinale, se la dovrà vedere con il quartetto di Brad Jacobs, capace di sconfiggere la Norvegia nella sfida da dentro o fuori.

Nuova occasione di conquistare l’oro olimpico per la Gran Bretagna, che perse le finali di Sochi 2014 proprio contro il Canada e di Pechino 2022 contro la Svezia. Dovranno fare i conti con una specialista della finale a cinque cerchi: il Canada perse nel 1988 e nel 2022, vinse nel 2006, 2010 e 2014, mentre quattro anni fa si mise al collo la medaglia di bronzo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Gran Bretagna-Canada, finale per l’oro del torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN; garantita la diretta testuale su OA Sport; possibili delle finestre tv su Rai 2 o RaiSportHD.

A CHE LA FINALE DI CURLING OGGI ALLE OLIMPIADI

Sabato 21 febbraio

Ore 19.05 Gran Bretagna vs Canada

PROGRAMMA FINALE CURLING OLIMPIADI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: possibili finestre su Rai 2 o RaiSportHD, in alternativa con altri sport (l’emittente decide al momento le competizioni da trasmettere.

Diretta streaming: possibili finestre su Rai Play; Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN.

Diretta testuale: OA Sport.