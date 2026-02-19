Curling, Mouat mostra i muscoli alle Olimpiadi! Svizzera eliminata dopo 9 vittorie, il Canada rigioca per l’oro

Gran Bretagna e Canada si affronteranno nella finale per l’oro del torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Bruce Mouat e compagni sono riusciti a battere la Svizzera per 8-5: i rossocrociati avevano vinto tutte le partite della fase a gironi (9-0), ma nel primo scontro a eliminazione diretta si sono dovuti inchinare al cospetto degli scozzesi (ai Giochi si gareggia sotto la Union Jack).

I Campioni del Mondo in carica hanno pareggiato nel sesto end rubando una mano da un punto nel sesto end (4-4) e poi sono stati impeccabili nella parte conclusiva del confronto: due punti messi a segno nell’ottavo parziale (6-5), poi passano in situazione di teorico svantaggio quando il quartetto guidato da Yannick Schwaller ha trovato la mano nulla, ma con il martello contro riescono a giganteggiare, il tiro finale dei rossocrociati non è fruttuoso e i due punti spediscono gli iridati all’atto conclusivo.

Nuova occasione di conquistare l’oro per la Gran Bretagna, che perse le finali di Sochi 2014 contro il Canada e di Pechino 2022 contro la Svezia. Riusciranno a fare festa per la prima volta? Dovranno fare i conti con una specialista della finale a cinque cerchi: il Canada perse nel 1988 e nel 2022, vinse nel 2006, 2010 e 2014, mentre quattro anni fa si mise al collo la medaglia di bronzo.

Brad Jacobs e compagni hanno dato vita a un confronto equilibratissimo con la Norvegia, portandosi sul 3-1 al termine del settimo end dopo tre mani nulla e una rubata da un punto nel terzo. Botta e risposta da un punto tra ottavo e nono, poi gli scandinavi riescono a marcare i due punti che valgono l’extra-end. Con il martello in mano il nordamericani non commettono errori e chiudono la pratica in loro favore (5-4), meritandosi la possibilità di lottare per il titolo.