Curling, le Campionesse del Mondo fuori dalla finale alle Olimpiadi! Canada frastornato, la Svizzera non delude

Svizzera e Svezia si affronteranno nella finale per l’oro del torneo di curling femminile alle Olimpiadi Invernali 2026, che andrà in scena domenica 22 febbraio alle ore 11.05 sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo. Le rossocrociate hanno rispettato il pronostico della vigilia contro gli USA, imponendosi con il punteggio di 7-4 al termine di un confronto particolarmente equilibrato e in cui le americane hanno sempre cercato di impensierire le vice campionesse del mondo.

Silvana Tirinzoni e compagne hanno messo la testa avanti realizzando due punti nel secondo end e altri due nella quarta frazione, ma il quartetto guidato da Tabitha Peterson ha tenuto botta tenendo la mano nei parziali dispari e arrivando così all’intervallo sul 4-3. Al ritorno sul ghiaccio le elvetiche hanno dimostrato la loro superiorità tecnica: tengono l’hammer per due end e poi di giustezza mettono a segno il punto che vale il 5-3. Le statunitensi hanno dimezzato lo svantaggio, ma poi nel decimo end non c’è stata storia.

La Svezia ha invece compiuto l’impresa del giorno, sconfiggendo il Canada per 6-3: le Campionesse del Mondo 2024 e 2025 hanno ceduto al cospetto delle scatenate scandinave, che avevano chiuso il round robin al primo posto e oggi hanno offerto una prestazione stellare. Dopo il 2-2 al termine del quarto end, Anna Hasselborg e compagne hanno alzato il livello: mano nulla, due punti nel sesto, punto rubato nel settimo e 5-2 perentorio per involarsi poi verso il successo contro la delusa formazione della skip Rachel Homan.

Terza finale olimpica della storia per la Svizzera, che perse nel 2022 contro la Gran Bretagna e nel 2006 proprio contro la Svezia: riusciranno a meritarsi il trono a cinque cerchi per la prima volta, tra l’altro dopo aver vinto quattro Mondiali consecutivi tra il 2019 e il 2023. Le scandinave, invece, inseguiranno il quattro sigillo dopo quelle di Torino 2006, Vancouver 2010 e PyeongChang 2018: l’Italia porterà ancora bene al quartetto gialloblù?