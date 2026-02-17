Golf, Dp World Tour di turno in Kenya. Tanti azzurri al via

Terminata la pausa di una settimana, il Dp World Tour torna in campo dal 19 al 22 febbraio per il Kenya Open, torneo che si disputerà nella capitale Nairobi sui fairway del karen country Club. L’evento, che mette in palio 2,7 milioni di dollari e 3.500 punti Race to Dubai, sarà il terzultimo dell’International Swing, stretch di gare iniziato lo scorso 15 gennaio con il Dubai Invitational.

L’anno scorso si impose, con lo score totale di -18, il sudafricano Jacques Kruyswijk davanti al britannico John Parry (a -16) e al connazionale Deon Germishuys (a -13). Quest’anno, invece, i favoriti per la sortita keniana sono sicuramente lo scozzese Calum Hill, con 2 secondi posti nel 2026 (al Bahrain Championship e al Qatar Masters), i danesi Jacob Skov-Olesen e Niklas Norgaard, lo svedese Joakim Lagergren, 15esimo in Qatar, e i sudafricani Casey Jarvis, Daniel Van Tonder, Ryan Van Velzen e Zander Lombard.

Nutrita la compagine italiana in Africa. A prendere parte all’evento, fondato nel 1967 e vinto, tra gli altri, anche da Edoardo Molinari nel 2007 davanti a James Kamte, ci saranno Filippo Celli, Francesco Laporta, Matteo Manassero, Gregorio De Leo, Stefano Mazzoli, Renato Paratore e Guido Migliozzi che qui, quest’ultimo, ha vinto nel 2019 il suo primo titolo sul circuito maggiore (il vicentino è a quota 4 con il Belgian Knockout, l’Open di Francia e il KLM Open).

Il giocatore con il miglior ranking mondiale a scendere in campo a Nairobi sarà Thriston Lawrence. Il sudafricano si presenta infatti in 80esima posizione pronto per conquistare, quantomeno, la 3a top 15 in stagione.