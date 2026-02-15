Golf: Akshay Bhatia a caccia della vittoria a Pebble Beach. Morikawa vola tra gli inseguitori

Si è appena concluso il terzo giro all’AT&T Pebble Beach Pro-Am, uno dei tornei più importanti del PGA Tour, tant’è che ha lo status di Signature Event. A guidare, sui Pebble Beach Golf Links nei quali la grande sfida è anche un vento che fa danni nei piani di molti, a rimanere in testa è Akshay Bhatia, che si mantiene su un -19 capace di portarlo a sperare nel ritorno a vincere sul circuito a stelle e strisce a quasi due anni dall’ultima volta.

Più del -4 odierno di Bhatia, però, è un magnifico -10 di Collin Morikawa a caratterizzare la giornata. L’ex vincitore Major vola, recupera 25 posizioni e aggancia a -17 Jake Knapp e l’austriaco Sepp Straka, entrambi capaci di tenere un buon ritmo dopo i giorni scorsi. Quinto l’altro USA Jacob Bridgeman a -16.

La sesta posizione è appannaggio de solo Hideki Matsuyama, che oltre a essere a -15 per la terza volta consecutiva gira in 67 colpi. Dietro di lui un altro degli uomini spettacolo della giornata, Maverick McNealy, che sale di 37 posizioni e, con il suo -9, è settimo assieme a Sam Burns, all’australiano Min Woo Lee e all’inglese Tommy Fleetwood e al giapponese Ryo Hisatsune, che al pari di Bhatia fa tantissima fatica, a causa del vento, a completare l’ultima buca.

Alle immediate spalle dei citati c'è un nutrito gruppo che conta anche Xander Schauffele, Jordan Spieth, l'irlandese Shane Lowry. Per il numero 1 del mondo Scottie Scheffler un abbastanza comodo 22° posto a -11: il ritmo è quello dei migliori, ma paga il primo giro in 72.