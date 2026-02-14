Golf, Pebble Beach al giro di boa. Fowler e Spieth tentano l’assalto alla leadership

Score molto bassi a Pebble Beach dopo i primi due giri. Dopo 36 buche, infatti, i leader della classifica, lo statunitense Akshay Bhatia e il giapponese Rio Hisatsune si trovano a -15 sul totale con solo un colpo di vantaggio sulla 2ª posizione attualmente ricoperta da Rickei Fowler e Sam Burns. La classifica, tuttavia, è molto corta e tanti giocatori possono ancora rientrare nei prossimi due giri.

Tra questi sicuramente Jordan Spieth, Xander Schauffele, Jake Knapp, Hideki Matsuyama e Matt Fitzpatrick, al momento rispettivamente tutti a -10 in T10 eccetti Knapp a -11 in T8. Attardato, fin qui, Scottie Scheffler. Il n.1 del mondo ha infatti portato in club house un giro in 72 (pari al par) e un giro in 66 (-6) che lo hanno catapultato in T34 insieme a Jason Day e Alex Noren tra gli altri. Per il vincitore del The American Express non è ancora detta l’ultima parola ma 9 colpi di distacco da recuperare a due giornate dalla fine potrebbero essere troppi anche per lui.

Per il momento sono 69 su 80 i giocatori che hanno giocato sotto par questi primi due round. Tra coloro i quali non si sono trovati a loro agio sui fairway dell’iconico Pebble Beach Golf Club, percorso situato in California nella contea di Monterey, ci sono lo svedese Ludvig Aberg (chiuso in par), il tedesco Matti Schmid (+2) e il britannico Aaron Rai (+3).