Golf: Collin Morikawa torna grande e vince a Pebble Beach. Vana rimonta di Scheffler

Collin Morikawa ce la fa. All’ultima buca, dopo un ultimo giro ad altissima spettacolarità e ricco di colpi di scena, è l’ex due volte vincitore Major che si riprende, a quasi tre anni dall’ultima volta, la gioia della vittoria portando a casa l’AT&T Pebble Beach Pro-Am per la prima volta in carriera. -22 lo score totale, -5 quello della domenica, per andare a ritrovare un successo che gli è di grande aiuto nel ritornare ai livelli che gli competono.

Seconda posizione per i beffati della situazione, l’austriaco Sepp Straka, pur autore di un -4 finale, e soprattutto Min Woo Lee, con l’australiano che ha seriamente accarezzato almeno il playoff di spareggio con un giro in 65 colpi, un -7 straordinario. Ma, dietro ai due a -21, si vede anche un maestoso Scottie Scheffler, che nonostante non centri il podio sale a -20 grazie a una performance da vero numero 1 qual è, un -9 che lo fa risalire di 18 posti e lo pone di fianco all’inglese Tommy Fleetwood (anche lui molto bravo, -6).

Sesta posizione, poi, per Sam Burns e il vero deluso di giornata, Akshay Bhatia, che partiva da leader al tee shot della 1 e mantiene il -19 che aveva all’inizio. Ottavi a -18 i giapponesi Ryo Hisatsune e Hideki Matsuyama, il colombiano Nico Echavarria, l’irlandese Shane Lowry e gli ultimi due USA della top ten, Jacob Bridgeman e Jake Knapp.

Riesce in qualche modo a chiudere bene anche Rory McIlroy, che risale al 14° posto con un gran -8 e, dunque, termina a -17, nella stessa zona dell’inglese Matt Fitzpatrick e di Patrick Cantlay. Le lotte tra i big non sono finite: stanno arrivando altri tornei importanti, come il Genesis Invitational e, soprattutto, l’Arnold Palmer a inizio marzo prima dell’iconico Players.