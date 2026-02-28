Giro di Sardegna 2026, la tappa di oggi Arbatax-Nuoro: orari, tv, percorso, favoriti

Il Giro di Sardegna, corsa giunta alla trentesima edizione, è arrivato al momento della verità. I favoriti devono uscire allo scoperto in quello che sarà il duello decisivo per la vittoria finale nella Arbatax-Nuoro di 153,6 chilometri. Una tappa riservata agli scalatori chiama allo scoperto gli uomini di una classifica nella quale i primi quattro sono raccolti nel giro di sei secondi. Nicolò Garibbo del Team Ukyo guida con quattro secondi di vantaggio sul tandem della Soudal Quick-Step formato da Gianmarco Garofoli e Filippo Zana e sei sull’iberico Urko Berrade della Equipo Kern Pharma

PERCORSO

Nella tappa regina della corsa i ciclisti si cimenteranno con circa tremila metri di dislivello e due salite impegnative. Il passo Genna Silana, seconda categoria di 20.3 chilometri, ha una pendenza media del 4.2% e un tratto all’8%. Ben più dura è la strada che porta a Orune Su Pradu, asperità di prima categoria: 12 chilometri al 5.9% e i due chilometri conclusivi costantemente sopra il 7%. I corridori, dopo lo scollinamento, dovranno affrontare una discesa molto tortuosa nella quale inseguire in tanti potrebbe essere complicato.

FAVORITI

Garofoli e Zana, che potranno contare sull’appoggio del belga Louis Vervaeke, rientrano a pieno titolo nel novero dei favoriti insieme ad Alessandro Verre della MBH Bank CSB Telecom Fort. Doveroso menzionare un talento come il campione mondiale Under 23 Lorenzo Finn.

PROGRAMMA QUARTA TAPPA GIRO DI SARDEGNA 2026

Sabato 28 – Arbatax-Nuoro (153,6 km)

Orario di partenza: 11.20

Orario di arrivo: 15.00 circa

DOVE VEDERE LA QUARTA TAPPA DEL GIRO DI SARDEGNA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle ore 13.40

Diretta streaming: RaiPlay, Discovery Plus, HBO Max per abbonati. Canale YouTube della Lega Ciclismo Professionistico

Diretta Live testuale: OA Sport