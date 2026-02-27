CiclismoSport in tvStrada
Dove vedere in tv la Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026: orari, programma, streaming
Dopo le prime corse a tappe della stagione, è ora tempo dei primi appuntamenti sul pavé. Inizierà infatti nel fine settimana il grande spettacolo delle classiche del nord, corse in linea che conservano fascino e tradizione. I grandi interpreti sono pronti ad esaltarsi nuovamente sui rigidi percorsi che le regioni del Belgio propongono.
Dopo l’Omloop Nieuwsblad, si proseguirà con l’attesa Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026, in programma domenica 1 marzo. La corsa fiamminga presenta un percorso identico a quello della scorsa edizione, conquistata da Jasper Philipsen. Si partirà da Kortrijk (con il chilometro 0 a Kuurne) dove si ritornerà dopo 194,9 chilometri al termine di ben 13 muri ed alcuni tratti in pavé.
Dove vedere in tv la Kuurne-Bruxelles-Kuurne? Non ci sarà diretta tv mentre lo streaming sarà visibile su Rai Play Sport 1 e per gli abbonati su Discovery Plus, Eurosport 2, DAZN. OA Sport vi offrirà come sempre la diretta live testuale della corsa per non perdere neanche un aggiornamento.
PROGRAMMA KUURNE-BRUXELLES-KUURNE 2026
Domenica 1 marzo
Kuurne-Bruxelles-Kuurne (194.9 chilometri)
Orario di partenza: 12.10
Orario di arrivo stimato: 17.00
DOVE VEDERE IN TV E STREAMING LA KUURNE-BRUXELLES-KUURNE 2026
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Rai Play Sport 1, Discovery Plus, Eurosport 2, DAZN
Diretta Live testuale: OA Sport