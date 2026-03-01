Davide Donati: “Lanciato lo sprint negli ultimi metri, mi è saltata un po’ la catena”

Davide Donati ha vinto la quinta e ultima tappa del Giro di Sardegna, imponendosi sul traguardo di Olbia al termine di una volata ben impostata e in cui è emersa la caratura tecnica del promettente 20enne in forza alla squadra Rookies della Red Bull-BORA-hansgrohe. Secondo successo dopo quello ottenuto nella seconda frazione (sempre allo sprint), a dimostrazione dell’ottimo stato di forma e del potenziale di questo ciclista.

Davide Donati, che oggi ha battuto Davide Persico (MBH BankCSB Telecom Fort) e lo slovacco Tilen Finkst, ha espresso la propria soddisfazione al termine della gara: “A inizio giornata ero uno dei favoriti, ma non è mai facile ripetersi. Anche dopo la terza tappa, avevamo la motivazione di provare a vincere ancora. Ci siamo riusciti, è andata anche meglio rispetto all’altra vittoria. Abbiamo fatto un ottimo leadout con il team“.

Il bresciano ha proseguito nella propria analisi: “Ho lanciato il mio sprint praticamente negli ultimi metri, ricordandomi di quando ero partito un po’ lungo nella seconda tappa. Ero dietro al Team UKYO, poi sono partito. Mi è un po’ saltata la catena a una cinquantina di metri dall’arrivo e ho pensato ‘Non ancora’. Per fortuna è andata bene. Voglio ringraziare il mio team, non sarebbe stato possibile senza di loro. Io mi concentro solo su me stesso, voglio migliorare giorno per giorno, senza guardare gli altri“.