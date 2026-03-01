Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

CiclismoStrada

Davide Donati: “Lanciato lo sprint negli ultimi metri, mi è saltata un po’ la catena”

Pubblicato

10 secondi fa

il

Per approfondire:
Davide Donati
Davide Donati / Tommaso Pelagalli/SprintCyclingAgency©2026

Davide Donati ha vinto la quinta e ultima tappa del Giro di Sardegna, imponendosi sul traguardo di Olbia al termine di una volata ben impostata e in cui è emersa la caratura tecnica del promettente 20enne in forza alla squadra Rookies della Red Bull-BORA-hansgrohe. Secondo successo dopo quello ottenuto nella seconda frazione (sempre allo sprint), a dimostrazione dell’ottimo stato di forma e del potenziale di questo ciclista.

Davide Donati, che oggi ha battuto Davide Persico (MBH BankCSB Telecom Fort) e lo slovacco Tilen Finkst, ha espresso la propria soddisfazione al termine della gara: “A inizio giornata ero uno dei favoriti, ma non è mai facile ripetersi. Anche dopo la terza tappa, avevamo la motivazione di provare a vincere ancora. Ci siamo riusciti, è andata anche meglio rispetto all’altra vittoria. Abbiamo fatto un ottimo leadout con il team“.

Il bresciano ha proseguito nella propria analisi:Ho lanciato il mio sprint praticamente negli ultimi metri, ricordandomi di quando ero partito un po’ lungo nella seconda tappa. Ero dietro al Team UKYO, poi sono partito. Mi è un po’ saltata la catena a una cinquantina di metri dall’arrivo e ho pensato ‘Non ancora’. Per fortuna è andata bene. Voglio ringraziare il mio team, non sarebbe stato possibile senza di loro. Io mi concentro solo su me stesso, voglio migliorare giorno per giorno, senza guardare gli altri“.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità