Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026: il percorso ai raggi X. Tredici i muri da affrontare con un finale incerto

Domenica 1 marzo è in programma la Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026, corsa fiamminga giunta quest’anno alla sua 78esima edizione. Si apre infatti in questo fine settimana la grande stagione delle Classiche del nord, con il ritorno del grande spettacolo sul pavé. La corsa in linea belga, l’anno scorso conquistata da Jasper Philipsen, continua ad essere un test molto importante per i grandi interpreti delle gare di un giorno.

Il percorso della Kuurne-Burxelles-Kuurne rimarca quello dell’edizione precedente, con la classica partenza a Kortrijk (il chilometro 0 sarà posto a Kuurne) ed il ritorno dopo 194,9 chilometri sempre impegnativi. I corridori dovranno in totale affrontate cinque settori in pavé e tredici muri, tutti concentrati nei primi tre quarti della corsa.

Si parte dopo pochi chilometri con il Tiememberg (1.4 km a 3,6% di pendenza media), seguito da Volkegemberg (pavé) e dal Lepelstraat. Poi si proseguirà nella parte centrale con Bossenaartsrat, Berg Ten Houte e La Houppe. Gli ultimi due muri prima della parte finale saranno la Côte du Trieu (1.1 km al 7,2% di pendenza media) ed il Klusberg (1.1 km al 5,9% di pendenza media).

Da qui la strada non salirà più e si affronterà un lungo tratto, intervallato solo dal tratto in pavé di Beerbosstraat, che porterà al primo passaggio a Kuurne. Poi gli ultimi quattordici chilometri nei quali ci si giocherà la vittoria. Non è escluso un possibile arrivo in volata come nel 2025.