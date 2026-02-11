Giovanni Franzoni si lecca le ferite: “Devo ancora imparare. Von Allmen ormai è un grandissimo”

Giovanni Franzoni ha concluso al sesto posto il superG delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, non riuscendo a salire nuovamente sul podio a cinque cerchi dopo aver conquistato la medaglia d’argento nella discesa libera disputata sabato mattina sulla pista Stelvio di Bormio. Il 24enne bresciano è risultato impreciso nel secondo intermedio, sporcando l’insidioso passaggio della Carcentina e chiudendo così con un ritardo di 63 centesimi dallo svizzero Franjo Von Allmen, che ha replicato il successo di quattro giorni fa.

Giovanni Franzoni ha espresso la propria delusione ai microfoni della Rai: “Peccato, perché ho sciato bene tutti i settori a parte la Carcentina: ero lì con Franjo (Von Allmen, n.d.r.), ma nella parte centrale ho preso sei decimi, era la parte di scorrimento dove bisognava stare chiusi, poi con la neve che ha iniziato a sciogliersi devo imparare a gestire gli spigoli“.

L’azzurro si è soffermato anche sul dominatore elvetico: “Franjo è un campione: tre ori (si è imposto anche nella combinata a squadre, n.d.r.), chapeau. C’è tanto da imparare. Arrivare alla prima Olimpiade e fare tre ori non è da tutti: è un ragazzo solare, simpatico, si diverte a sciare. Lo sto prendendo a ispirazione, devo migliorare sugli spigoli“.

Il vincitore della discesa libera di Kitzbuehel, che un paio di giorni fa aveva consegnato un gran testimone ad Alex Vinatzer nella combinata a squadre ha poi concluso: “La medaglia non è arrivata per tre decimi e mezzo. Sentivo la pressione, sono partito deciso, ho spinto tutto, lì non è andata come volevo. Sono le gare, cerco di imparare anche da oggi“.