Come cambia il tabellone di Jannik Sinner a Doha con il forfait di Bublik: i prossimi avversari

Jannik Sinner ha superato il primo turno dell’ATP 500 di Doha, in Qatar, e si è qualificato per gli ottavi di finale, in programma tutti mercoledì 18 febbraio (la finale è prevista sabato 21, quindi da mercoledì si disputerà un turno al giorno), dove affronterà l’australiano Alexei Popyrin.

In caso di ulteriore successo, poi, l’azzurro nei quarti di finale potrebbe ritrovarsi di fronte il ceco Jakub Menšík, numero 6 del seeding, il quale prima però dovrà superare uno tra il cinese Zhang Zhizhen ed il qualificato spagnolo Roberto Carballés Baena, che si affronteranno domani.

Qualora Sinner dovesse approdare al penultimo atto, non si ritroverà a sfidare il kazako Alexander Bublik, numero 3 del seeding, che ha dato forfait a tabellone compilato, ed al posto del quale è stato ripescato come lucky loser il francese Quentin Halys: potrebbe essere un altro ceco, Jiří Lehečka, testa di serie numero 8, il possibile avversario dell’azzurro.

Nel caso in cui dovesse giungere in finale, invece, la sfida che tutti attendono è quella tra Sinner ed il numero 1 del seeding e del mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz, che esordirà domani: l’iberico, sul suo cammino, dovrà fare attenzione ad una serie di russi che potrebbe ritrovare sul suo cammino, ovvero Daniil Medvedev, Andrey Rublev e Karen Khachanov.