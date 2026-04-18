Quanti soldi può guadagnare Jannik Sinner a Madrid? Tutte le cifre turno per turno

Jannik Sinner si presenterà da numero 1 del mondo al Masters 1000 di Madrid, anche se formalmente deve ancora sciogliere gli ultimi dubbi sulla sua effettiva presenza nella capitale spagnola. Dopo aver firmato il Sunshine Double e dopo aver dettato legge a Montecarlo, il fuoriclasse altoatesino sarà atteso da un un importante torneo sulla terra rossa, dove potrebbe allungare in testa al ranking ATP, considerando anche la già annunciata assenza di Carlos Alcaraz.

Il nostro portacolori esordirà direttamente al secondo turno in virtù di un bye riservato alle teste di serie nella kermesse che andrà in scena dal 22 aprile al 3 maggio. Quanti soldi potrà guadagnare Jannik Sinner al Masters 1000 di Madrid? La semplice partecipazione all’evento assicura un assegno da 31.585 euro euro, mentre l’approdo al terzo turno garantisce 54.110 euro e giocare gli ottavi finale arricchirebbe il conto corrente di 92.470 euro.

L’entità dell’emolumento si alzerebbe sensibilmente con i quarti di finale (169.375 euro) e la semifinale (297.550 euro), mentre la qualificazione all’atto conclusivo porta in dote 535.585 euro. Il vincitore di Madrid farà festa con 1,07 milioni di euro. L’assegno è sostanzioso e di poco superiore al milione di dollari, leggermente superiore rispetto alle cifre previste tra Indian Wells, Miami e Montecarlo.

MONTEPREMI JANNIK SINNER MADRID

SECONDO TURNO: 31.585 euro.

TERZO TURNO: 54.110 euro

OTTAVI DI FINALE: 92.470 euro.

QUARTI DI FINALE: 169.375 euro.

SEMIFINALI: 297.550 euro.

FINALE: 535.585 euro.

CAMPIONE: 1.007.165 euro.